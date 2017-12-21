بدء تشغيل مركز صحي "آل كثير" و"نخال" للرعاية الصحية الأولية

بحضور محافظ العرضيات.. وتم تجهيزها وتطويرها بأحدث المعدات

بدأ اليوم الثلاثاء، العمل في تشغيل مركز صحي "آل كثير" ومركز صحي "نخال" للرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور محافظ العرضيات، علي الشريف، ومدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، وفريق العمل بصحة القنفذة.

وأكد مدير صحة القنفذة، على أن هذه المشاريع تأتي ضمن المشاريع الإنشائية والتطويرية بصحة القنفذة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه المراكز يأتي ضمن المرحلة الثالثة للمشاريع الخاصة بالمراكز الصحية، وهي بديلة لمراكز مستأجرة.

وأوضح "العمري" أنه يتم إنشاء المراكز الصحية وتجهيزها وتطويرها بأحدث المعدات لتقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم.