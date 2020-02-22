النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحزم النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن
سبق

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
08:49 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
09:14 PM

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
985

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,509
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,861

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة