النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برشلونة: ربلة الساق تغيب "أجويرو" عن الملاعب 10 أسابيع

بعد رحيل "ميسي" المتاعب تزداد

كشف برشلونة، اليوم الاثنين ، عن فترة غياب مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو، حيث قال النادي إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع ما يضيف مزيدًا من المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي يونيو الماضي انضم أجويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي استمر معه طوال 10 أعوام.
وقال برشلونة في بيان إن أجويرو (33 عامًا) أصيب في ربلة الساق اليمنى وأنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب برشلونة في مواجهة ضيفه فالنسيا في الدوري.
وقبل مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم الدوري الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة يواجه نقصًا هجوميًا إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وممفيس ديباي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
برشلونة: ربلة الساق تغيب "أجويرو" عن الملاعب 10 أسابيع
سبق

كشف برشلونة، اليوم الاثنين ، عن فترة غياب مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو، حيث قال النادي إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع ما يضيف مزيدًا من المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي يونيو الماضي انضم أجويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي استمر معه طوال 10 أعوام.
وقال برشلونة في بيان إن أجويرو (33 عامًا) أصيب في ربلة الساق اليمنى وأنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب برشلونة في مواجهة ضيفه فالنسيا في الدوري.
وقبل مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم الدوري الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة يواجه نقصًا هجوميًا إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وممفيس ديباي.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
05:58 PM

برشلونة: ربلة الساق تغيب "أجويرو" عن الملاعب 10 أسابيع

بعد رحيل "ميسي" المتاعب تزداد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
335

كشف برشلونة، اليوم الاثنين ، عن فترة غياب مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو، حيث قال النادي إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع ما يضيف مزيدًا من المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي يونيو الماضي انضم أجويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي استمر معه طوال 10 أعوام.
وقال برشلونة في بيان إن أجويرو (33 عامًا) أصيب في ربلة الساق اليمنى وأنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب برشلونة في مواجهة ضيفه فالنسيا في الدوري.
وقبل مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم الدوري الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة يواجه نقصًا هجوميًا إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وممفيس ديباي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,559
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,300
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة