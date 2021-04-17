النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 7 مساءً

قال: تصحب بنشاط في الرياح والحالة تشمل خمس محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك ـ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك ـ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:27 PM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 7 مساءً

قال: تصحب بنشاط في الرياح والحالة تشمل خمس محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
237

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك ـ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة