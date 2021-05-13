"بلدية وسط الدمام": تنفيذ أول ممشى صحي في الحمراء

لتعزيز رياضة المشي وممارستها

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ أول ممشى صحي في حي الحمراء بمدينة الدمام، وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ مخرجات برنامج جودة الحياة.

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن طول الممشى يبلغ ١٢ مترًا، وعرضه يبلغ مترَيْن، ويتضمن ٨٠٠٠ حجر من أحجار "المرو". مشيرًا إلى أن الممشى يتضمن الاحتياجات كافة اللازمة للمساهمة في رفع الصحة العامة، وإيجاد المكان المناسب لممارسة رياضة المشي والجري لمختلف فئات المجتمع.

وقال إنه يأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية للتشجيع على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عبر إنشاء مشاريع ممرات المشاة التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، والمحافظة على الصحة العامة، وإلى زيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، وذلك في إطار جهودها في تطوير الخدمات، وتوفير وسائل الراحة والترفيه لأطياف المجتمع كافة. كما يأتي إنشاء الممشى تماشيًا مع الجهود المبذولة لتطبيق الأهداف الصحية، وتعزيزًا للوعي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المشي باستمرار.