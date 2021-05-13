النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية وسط الدمام": تنفيذ أول ممشى صحي في الحمراء

لتعزيز رياضة المشي وممارستها

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ أول ممشى صحي في حي الحمراء بمدينة الدمام، وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ مخرجات برنامج جودة الحياة.

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن طول الممشى يبلغ ١٢ مترًا، وعرضه يبلغ مترَيْن، ويتضمن ٨٠٠٠ حجر من أحجار "المرو". مشيرًا إلى أن الممشى يتضمن الاحتياجات كافة اللازمة للمساهمة في رفع الصحة العامة، وإيجاد المكان المناسب لممارسة رياضة المشي والجري لمختلف فئات المجتمع.

وقال إنه يأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية للتشجيع على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عبر إنشاء مشاريع ممرات المشاة التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، والمحافظة على الصحة العامة، وإلى زيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، وذلك في إطار جهودها في تطوير الخدمات، وتوفير وسائل الراحة والترفيه لأطياف المجتمع كافة. كما يأتي إنشاء الممشى تماشيًا مع الجهود المبذولة لتطبيق الأهداف الصحية، وتعزيزًا للوعي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المشي باستمرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية وسط الدمام": تنفيذ أول ممشى صحي في الحمراء
سبق

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ أول ممشى صحي في حي الحمراء بمدينة الدمام، وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ مخرجات برنامج جودة الحياة.

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن طول الممشى يبلغ ١٢ مترًا، وعرضه يبلغ مترَيْن، ويتضمن ٨٠٠٠ حجر من أحجار "المرو". مشيرًا إلى أن الممشى يتضمن الاحتياجات كافة اللازمة للمساهمة في رفع الصحة العامة، وإيجاد المكان المناسب لممارسة رياضة المشي والجري لمختلف فئات المجتمع.

وقال إنه يأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية للتشجيع على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عبر إنشاء مشاريع ممرات المشاة التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، والمحافظة على الصحة العامة، وإلى زيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، وذلك في إطار جهودها في تطوير الخدمات، وتوفير وسائل الراحة والترفيه لأطياف المجتمع كافة. كما يأتي إنشاء الممشى تماشيًا مع الجهود المبذولة لتطبيق الأهداف الصحية، وتعزيزًا للوعي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المشي باستمرار.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:55 PM

"بلدية وسط الدمام": تنفيذ أول ممشى صحي في الحمراء

لتعزيز رياضة المشي وممارستها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
826

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ أول ممشى صحي في حي الحمراء بمدينة الدمام، وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ مخرجات برنامج جودة الحياة.

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن طول الممشى يبلغ ١٢ مترًا، وعرضه يبلغ مترَيْن، ويتضمن ٨٠٠٠ حجر من أحجار "المرو". مشيرًا إلى أن الممشى يتضمن الاحتياجات كافة اللازمة للمساهمة في رفع الصحة العامة، وإيجاد المكان المناسب لممارسة رياضة المشي والجري لمختلف فئات المجتمع.

وقال إنه يأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية للتشجيع على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عبر إنشاء مشاريع ممرات المشاة التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، والمحافظة على الصحة العامة، وإلى زيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، وذلك في إطار جهودها في تطوير الخدمات، وتوفير وسائل الراحة والترفيه لأطياف المجتمع كافة. كما يأتي إنشاء الممشى تماشيًا مع الجهود المبذولة لتطبيق الأهداف الصحية، وتعزيزًا للوعي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المشي باستمرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة