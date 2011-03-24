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جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي

بداية الفصل الصيفي الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ

‬ أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد وضوابط تسجيل المقررات للفصل الصيفي.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الأولى من التسجيل والمخصصة للطلبة المتوقع تخرجهم والمتعثرين بدأت يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1442هـ، وتستمر إلى الخميس الموافق 12/ 8/ 1442هـ، فيما سيتاح التسجيل لبقية الطلبة في المرحلة الثانية، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 27 شوال، ولغاية الخميس 29 شوال، من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي، وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد "فقيهي" أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ وسينتهي الفصل في 4 من شهر محرم 1443هـ، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقارّ الجامعة.

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جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي
سبق

‬ أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد وضوابط تسجيل المقررات للفصل الصيفي.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الأولى من التسجيل والمخصصة للطلبة المتوقع تخرجهم والمتعثرين بدأت يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1442هـ، وتستمر إلى الخميس الموافق 12/ 8/ 1442هـ، فيما سيتاح التسجيل لبقية الطلبة في المرحلة الثانية، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 27 شوال، ولغاية الخميس 29 شوال، من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي، وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد "فقيهي" أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ وسينتهي الفصل في 4 من شهر محرم 1443هـ، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقارّ الجامعة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:15 PM

جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي

بداية الفصل الصيفي الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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‬ أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد وضوابط تسجيل المقررات للفصل الصيفي.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الأولى من التسجيل والمخصصة للطلبة المتوقع تخرجهم والمتعثرين بدأت يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1442هـ، وتستمر إلى الخميس الموافق 12/ 8/ 1442هـ، فيما سيتاح التسجيل لبقية الطلبة في المرحلة الثانية، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 27 شوال، ولغاية الخميس 29 شوال، من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي، وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد "فقيهي" أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ وسينتهي الفصل في 4 من شهر محرم 1443هـ، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقارّ الجامعة.

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