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"صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة

"الصافي": حريصون على تطوير الكوادر لتحقيق أعلى المعايير

دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.

وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).

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"صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.

وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
02:20 PM

"صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة

"الصافي": حريصون على تطوير الكوادر لتحقيق أعلى المعايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.

وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).

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