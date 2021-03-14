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تدارست المُحال إليها من المقام السامي.. "كِبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري الـ 90

إضافة إلى الموضوعات المدرجة.. برئاسة سماحة مفتي عام المملكة وعبر الاتصال المرئي

عقدت هيئة كِبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ اليوم، اجتماعها الدوري التسعين عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد؛ أن الهيئة تدارست الموضوعات المُحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبيّن أن اللجان المتخصّصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات في هذه الدورة وسلّمت تقاريرها، كما قدّمت الأمانة العامة للأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدارست المُحال إليها من المقام السامي.. "كِبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري الـ 90
سبق

عقدت هيئة كِبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ اليوم، اجتماعها الدوري التسعين عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد؛ أن الهيئة تدارست الموضوعات المُحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبيّن أن اللجان المتخصّصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات في هذه الدورة وسلّمت تقاريرها، كما قدّمت الأمانة العامة للأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:57 PM

تدارست المُحال إليها من المقام السامي.. "كِبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري الـ 90

إضافة إلى الموضوعات المدرجة.. برئاسة سماحة مفتي عام المملكة وعبر الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,606

عقدت هيئة كِبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ اليوم، اجتماعها الدوري التسعين عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد؛ أن الهيئة تدارست الموضوعات المُحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبيّن أن اللجان المتخصّصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات في هذه الدورة وسلّمت تقاريرها، كما قدّمت الأمانة العامة للأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

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