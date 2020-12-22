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تدخل طبي بـ"القويعية" العام ينقذ مصابًا تعرض لكسور متعددة بحادث مروري

تم إجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ويتماثل المصاب للشفاء وتحسنت حالته

نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام في إجراء عملية لمصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة "كسور في الساق اليمنى، والحوض الأيمن "الجوف الحقي الأيمن".

وتم إجراء عملية لتثبيت الكسور، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل، وقد تماثل المصاب للشفاء وتحسنت حالته.

فريق طبي مستشفى القويعية العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل طبي بـ"القويعية" العام ينقذ مصابًا تعرض لكسور متعددة بحادث مروري
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام في إجراء عملية لمصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة "كسور في الساق اليمنى، والحوض الأيمن "الجوف الحقي الأيمن".

وتم إجراء عملية لتثبيت الكسور، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل، وقد تماثل المصاب للشفاء وتحسنت حالته.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
06:58 PM

تدخل طبي بـ"القويعية" العام ينقذ مصابًا تعرض لكسور متعددة بحادث مروري

تم إجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ويتماثل المصاب للشفاء وتحسنت حالته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام في إجراء عملية لمصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة "كسور في الساق اليمنى، والحوض الأيمن "الجوف الحقي الأيمن".

وتم إجراء عملية لتثبيت الكسور، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل، وقد تماثل المصاب للشفاء وتحسنت حالته.

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