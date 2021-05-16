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"الداخلية": استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

سفر المواطنين للخارج.. ساعات تفصل السعودية عن خطوة جديدة لعودة الحياة الطبيعية

فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.. الطيران أعلن جاهزيته والضوابط واضحة

اعتباراً من الساعة الأولى ليوم غدٍ الاثنين، يبدأ سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وتتهيأ المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، لاستقبال المسافرين المغادرين ممن تلقوا اللقاح، بعد أكثر من 14 شهراً من قرار الجهات الرسمية تعليق المغادرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 02 مايو الجاري، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:


أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت جاهزية المطارات لخدمة المسافرين، كما أعلنت الخطوط السعودية تسييرها رحلات إلى عددٍ من الدول.

وباستثناء وجهاتٍ عالمية محدودة لازال الكثير من دول العالم تضع قيوداً مشددة على استقبال السياح والوافدين إليها، وتمنع غير مواطنيها من الدخول، لذا فمن غير المتوقع أن يكون الإقبال على السفر للخارج كثيفاً.

وتعد خطوة رفع تعليق السفر للسعوديين آخر مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد رفع الإغلاق منذ يونيو الماضي، وعودة الحركة التجارية والسياحية.

واستعادت شركات الطيران التجارية نشاطها مع إقبال واسع على الحجز الجوي، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في السعودية.

وتسجل السعودية اليوم توزيع أكثر من 11 مليوناً ونصف المليون جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز اللقاحات في استقبال الراغبين في تلقي التطعيم، مع تسجيل أرقام قياسية أيضاً، مع توزيع نحو مليون جرعة أسبوعياً.
وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت «الصحة»، أمس (السبت)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا، تضمنت تسجيل (837) حالة مؤكدة، وتعافي (1012) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة (8363) حالة، منها (1331) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة، كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.

السعودية رفع تعليق سفر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفر المواطنين للخارج.. ساعات تفصل السعودية عن خطوة جديدة لعودة الحياة الطبيعية
سبق

اعتباراً من الساعة الأولى ليوم غدٍ الاثنين، يبدأ سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وتتهيأ المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، لاستقبال المسافرين المغادرين ممن تلقوا اللقاح، بعد أكثر من 14 شهراً من قرار الجهات الرسمية تعليق المغادرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 02 مايو الجاري، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:


أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت جاهزية المطارات لخدمة المسافرين، كما أعلنت الخطوط السعودية تسييرها رحلات إلى عددٍ من الدول.

وباستثناء وجهاتٍ عالمية محدودة لازال الكثير من دول العالم تضع قيوداً مشددة على استقبال السياح والوافدين إليها، وتمنع غير مواطنيها من الدخول، لذا فمن غير المتوقع أن يكون الإقبال على السفر للخارج كثيفاً.

وتعد خطوة رفع تعليق السفر للسعوديين آخر مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد رفع الإغلاق منذ يونيو الماضي، وعودة الحركة التجارية والسياحية.

واستعادت شركات الطيران التجارية نشاطها مع إقبال واسع على الحجز الجوي، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في السعودية.

وتسجل السعودية اليوم توزيع أكثر من 11 مليوناً ونصف المليون جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز اللقاحات في استقبال الراغبين في تلقي التطعيم، مع تسجيل أرقام قياسية أيضاً، مع توزيع نحو مليون جرعة أسبوعياً.
وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت «الصحة»، أمس (السبت)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا، تضمنت تسجيل (837) حالة مؤكدة، وتعافي (1012) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة (8363) حالة، منها (1331) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة، كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
09:52 AM

سفر المواطنين للخارج.. ساعات تفصل السعودية عن خطوة جديدة لعودة الحياة الطبيعية

فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.. الطيران أعلن جاهزيته والضوابط واضحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتباراً من الساعة الأولى ليوم غدٍ الاثنين، يبدأ سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وتتهيأ المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، لاستقبال المسافرين المغادرين ممن تلقوا اللقاح، بعد أكثر من 14 شهراً من قرار الجهات الرسمية تعليق المغادرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 02 مايو الجاري، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:


أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت جاهزية المطارات لخدمة المسافرين، كما أعلنت الخطوط السعودية تسييرها رحلات إلى عددٍ من الدول.

وباستثناء وجهاتٍ عالمية محدودة لازال الكثير من دول العالم تضع قيوداً مشددة على استقبال السياح والوافدين إليها، وتمنع غير مواطنيها من الدخول، لذا فمن غير المتوقع أن يكون الإقبال على السفر للخارج كثيفاً.

وتعد خطوة رفع تعليق السفر للسعوديين آخر مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد رفع الإغلاق منذ يونيو الماضي، وعودة الحركة التجارية والسياحية.

واستعادت شركات الطيران التجارية نشاطها مع إقبال واسع على الحجز الجوي، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في السعودية.

وتسجل السعودية اليوم توزيع أكثر من 11 مليوناً ونصف المليون جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز اللقاحات في استقبال الراغبين في تلقي التطعيم، مع تسجيل أرقام قياسية أيضاً، مع توزيع نحو مليون جرعة أسبوعياً.
وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت «الصحة»، أمس (السبت)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا، تضمنت تسجيل (837) حالة مؤكدة، وتعافي (1012) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة (8363) حالة، منها (1331) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة، كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.

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