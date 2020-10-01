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وزارة الحج والعمرة: إتاحة تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" من اليوم

بعد 4 أيام من تحميله على آيفون سيمكّن الراغبين من أداء العمرة بعد الحجز

أتاحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" بعد أربعة أيام من إتاحته على أجهزة آيفون، والذي سيمكّن الراغبين من أداء العمرة بعد حجز موعد والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت في العاشر من شهر صفر الجاري تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.

فيما أتاحت اليوم التطبيق نفسه على أجهزة أندرويد عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الحج والعمرة: إتاحة تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" من اليوم
سبق

أتاحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" بعد أربعة أيام من إتاحته على أجهزة آيفون، والذي سيمكّن الراغبين من أداء العمرة بعد حجز موعد والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت في العاشر من شهر صفر الجاري تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.

فيما أتاحت اليوم التطبيق نفسه على أجهزة أندرويد عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:41 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:31 PM

وزارة الحج والعمرة: إتاحة تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" من اليوم

بعد 4 أيام من تحميله على آيفون سيمكّن الراغبين من أداء العمرة بعد الحجز

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أتاحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد" بعد أربعة أيام من إتاحته على أجهزة آيفون، والذي سيمكّن الراغبين من أداء العمرة بعد حجز موعد والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت في العاشر من شهر صفر الجاري تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.

فيما أتاحت اليوم التطبيق نفسه على أجهزة أندرويد عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

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