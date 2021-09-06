"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ بالرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب، الدرب، بيش، جازان، جزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ بالرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب، الدرب، بيش، جازان، جزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ بالرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب، الدرب، بيش، جازان، جزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.