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أمريكا لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يُعد انقلابًا

عبّرت عن قلقها من التطورات الأخيرة

أعرب البيت الأبيض اليوم (الاثنين) عن قلق واشنطن بشأن التطورات الأخيرة في تونس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابًا"؟

وأوضحت أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

وذكرت "ساكي" أن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يُعد انقلابًا
سبق

أعرب البيت الأبيض اليوم (الاثنين) عن قلق واشنطن بشأن التطورات الأخيرة في تونس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابًا"؟

وأوضحت أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

وذكرت "ساكي" أن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:35 PM

أمريكا لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يُعد انقلابًا

عبّرت عن قلقها من التطورات الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب البيت الأبيض اليوم (الاثنين) عن قلق واشنطن بشأن التطورات الأخيرة في تونس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابًا"؟

وأوضحت أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

وذكرت "ساكي" أن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.

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