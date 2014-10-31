النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
توقيف ضابط برتبة فريق متهم بقضايا مالية بـ400 مليون ريال ضمن (123) قضية جنائية باشرتها

"مكافحة الفساد" تطيح بموظفين في وظائف مرموقة بقطاعات عدة بالدولة لتورُّطهم في قضايا رشوة وفساد

وزير الدفاع اليمني يؤكد فشل محاولات الحوثيين لإحراز تقدمات

أكد أن الشعب وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي: "إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لإحراز تقدمات تبوء بالفشل".

وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن وزير الدفاع اليمني مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.

وزير الدفاع اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الدفاع اليمني يؤكد فشل محاولات الحوثيين لإحراز تقدمات
سبق

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي: "إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لإحراز تقدمات تبوء بالفشل".

وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن وزير الدفاع اليمني مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
12:29 AM

وزير الدفاع اليمني يؤكد فشل محاولات الحوثيين لإحراز تقدمات

أكد أن الشعب وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
2
1,249

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي: "إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لإحراز تقدمات تبوء بالفشل".

وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن وزير الدفاع اليمني مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,777
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,847

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة