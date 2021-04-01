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‫ "الصحة": خلال الـ24 ساعة الماضية تزايد أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة

أكدت على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت الصحة أإها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (590) حالة مؤكدة وتعافي(386) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5452)، منها (699) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (390597) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (378469) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6676) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58199) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫ "الصحة": خلال الـ24 ساعة الماضية تزايد أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة
سبق

قالت الصحة أإها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (590) حالة مؤكدة وتعافي(386) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5452)، منها (699) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (390597) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (378469) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6676) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58199) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
06:13 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:13 PM

‫ "الصحة": خلال الـ24 ساعة الماضية تزايد أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة

أكدت على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,959

قالت الصحة أإها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (590) حالة مؤكدة وتعافي(386) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5452)، منها (699) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (390597) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (378469) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6676) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (58199) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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