بدأ المواطنان السعوديان صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك آل مخلص، التوجه مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض؛ تعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين. وقال صالح بن عائض لـ"سبق": إن "الهدف الرئيس من رحلته وزميله هو أن نعبر عن مشاعر الحب والترابط والوفاء التي يضمرها الشعب السعودي لقادته، وفي هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، بمناسبة اليوم الوطني". وأظهرتهما المقاطع على موقع "تويتر"، وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيرًا على الأقدام.

مواطنان سعوديان يتوجّهان مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض بندر آل فطيح سبق 2019-09-19 بدأ المواطنان السعوديان صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك آل مخلص، التوجه مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض؛ تعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.



وقال صالح بن عائض لـ"سبق": إن "الهدف الرئيس من رحلته وزميله هو أن نعبر عن مشاعر الحب والترابط والوفاء التي يضمرها الشعب السعودي لقادته، وفي هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، بمناسبة اليوم الوطني".



وأظهرتهما المقاطع على موقع "تويتر"، وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيرًا على الأقدام.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 05:28 PM

مواطنان سعوديان يتوجّهان مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض تعبيرًا عن فرحتهما باليوم الوطني الـ89





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بدأ المواطنان السعوديان صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك آل مخلص، التوجه مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض؛ تعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.



وقال صالح بن عائض لـ"سبق": إن "الهدف الرئيس من رحلته وزميله هو أن نعبر عن مشاعر الحب والترابط والوفاء التي يضمرها الشعب السعودي لقادته، وفي هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، بمناسبة اليوم الوطني".



وأظهرتهما المقاطع على موقع "تويتر"، وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيرًا على الأقدام.