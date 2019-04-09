أمير القصيم يهنئ العبودي بصعود التقدم لدوري الأمير محمد بن سلمان

"العبودي" شكر الأمير ونائبه على دعمهما للرياضة

هنأ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل رئيس مجلس إدارة نادي التقدم سليمان بن علي العبودي وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بمناسبة تحقيق النادي الإنجاز التاريخي بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس نادي التقدم من الأمير، مشيدًا بالجهود المبذولة والتي أسهمت بما حققه نادي التقدم من نتائج مميزة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز يعد فخرًا وامتدادًا لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي.

من جانب آخر، قدم رئيس مجلس إدارة نادي التقدم سليمان العبودي، شكره وتقديره لأمير القصيم ونائبه، على اهتمامهما البالغ بالرياضة والرياضيين، ومتابعتهما الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة, كما قدم العبودي شكره لهيئة الرياضة ولمحافظ المذنب ولكل أعضاء شرف النادي ولأهالي المحافظة ولجميع من دعم وأسهم مع النادي لتحقيق هذا الإنجاز.