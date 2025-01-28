اختتمت فعاليات اختبار زمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال، اليوم الخميس، في جدة، بتتويج وتخريج 48 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة. جاء ذلك بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، للمرة 25 في المملكة، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة. وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، البروفيسور عبد المعين الآغا: إن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز مقرًّا للاختبار؛ يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي. ولفت إلى مشاركة 12 ممتحنًا من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار. وقال "الآغا": إن الكلية الملكية البريطانية تعقد اختبار الزمالة البريطانية بشكل دوري؛ مما يسهل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان سهولة الحضور للامتحان في مدينة جدة؛ إذ تواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بشكل دوري.

تتويج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بجامعة المؤسس عبدالله الراجحي سبق 2022-01-27 اختتمت فعاليات اختبار زمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال، اليوم الخميس، في جدة، بتتويج وتخريج 48 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة.



جاء ذلك بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، للمرة 25 في المملكة، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة.



وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، البروفيسور عبد المعين الآغا: إن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز مقرًّا للاختبار؛ يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي.



ولفت إلى مشاركة 12 ممتحنًا من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار.



وقال "الآغا": إن الكلية الملكية البريطانية تعقد اختبار الزمالة البريطانية بشكل دوري؛ مما يسهل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان سهولة الحضور للامتحان في مدينة جدة؛ إذ تواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بشكل دوري.



27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 07:23 PM

تتويج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بجامعة المؤسس عقد للمرة 25 في المملكة ولمدة 3 أيام متواصلة





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اختتمت فعاليات اختبار زمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال، اليوم الخميس، في جدة، بتتويج وتخريج 48 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة.



جاء ذلك بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، للمرة 25 في المملكة، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة.



وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، البروفيسور عبد المعين الآغا: إن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز مقرًّا للاختبار؛ يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي.



ولفت إلى مشاركة 12 ممتحنًا من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار.



وقال "الآغا": إن الكلية الملكية البريطانية تعقد اختبار الزمالة البريطانية بشكل دوري؛ مما يسهل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان سهولة الحضور للامتحان في مدينة جدة؛ إذ تواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بشكل دوري.

