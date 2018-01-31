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"طيبة الخير" تعلن نجاح مزاد درة جده تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

بحضور وتنظيم متميز ووسط أجواء تنافسية عالية؛ أقيم مزاد "درة جدة"، الأربعاء الماضي، بفندق المنزل لبيع مجموعة من العقارات المختلفة بمدينة جدة عروس البحر الأحمر .

واستمرارًا لنجاحاتها في عالم المزادات العلنية؛ قامت شركة "طيبة الخير"، وكيل البيع القضائي بتسويق وتنظيم مزاد "درة جدة"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ "، بما له من دور أساسي في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإشراف الأمثل على أنشطة البيع والتصفيات في المملكة .

جدير بالذكر أن مزاد "درة جدة" تم تسويقه على مستوى المملكة بما ساهم في الإقبال والمشاركة الفعالة من جميع أنحاء المملكة وخلق أجواء تنافسية عالية أدت إلى نجاح المزاد بشكل متميز وانتهائه ببيع جميع العقارات المطروحة به .

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير"، المهندس فهد بن عليان الردادي، أن نجاح مزاد "درة جدة"، وسط هذه الأجواء التنافسية المتميزة التي شهدها المزاد يعتبر مؤشرًا إيجابيًا في بداية عام 2021م لاستعادة الثقة في الشراء والاستثمار في القطاع العقاري .

وأعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، والذي يعتبر مواكبةً حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيبة الخير" تعلن نجاح مزاد درة جده تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
سبق

بحضور وتنظيم متميز ووسط أجواء تنافسية عالية؛ أقيم مزاد "درة جدة"، الأربعاء الماضي، بفندق المنزل لبيع مجموعة من العقارات المختلفة بمدينة جدة عروس البحر الأحمر .

واستمرارًا لنجاحاتها في عالم المزادات العلنية؛ قامت شركة "طيبة الخير"، وكيل البيع القضائي بتسويق وتنظيم مزاد "درة جدة"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ "، بما له من دور أساسي في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإشراف الأمثل على أنشطة البيع والتصفيات في المملكة .

جدير بالذكر أن مزاد "درة جدة" تم تسويقه على مستوى المملكة بما ساهم في الإقبال والمشاركة الفعالة من جميع أنحاء المملكة وخلق أجواء تنافسية عالية أدت إلى نجاح المزاد بشكل متميز وانتهائه ببيع جميع العقارات المطروحة به .

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير"، المهندس فهد بن عليان الردادي، أن نجاح مزاد "درة جدة"، وسط هذه الأجواء التنافسية المتميزة التي شهدها المزاد يعتبر مؤشرًا إيجابيًا في بداية عام 2021م لاستعادة الثقة في الشراء والاستثمار في القطاع العقاري .

وأعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، والذي يعتبر مواكبةً حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية .

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:00 AM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:22 AM

"طيبة الخير" تعلن نجاح مزاد درة جده تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور وتنظيم متميز ووسط أجواء تنافسية عالية؛ أقيم مزاد "درة جدة"، الأربعاء الماضي، بفندق المنزل لبيع مجموعة من العقارات المختلفة بمدينة جدة عروس البحر الأحمر .

واستمرارًا لنجاحاتها في عالم المزادات العلنية؛ قامت شركة "طيبة الخير"، وكيل البيع القضائي بتسويق وتنظيم مزاد "درة جدة"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ "، بما له من دور أساسي في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإشراف الأمثل على أنشطة البيع والتصفيات في المملكة .

جدير بالذكر أن مزاد "درة جدة" تم تسويقه على مستوى المملكة بما ساهم في الإقبال والمشاركة الفعالة من جميع أنحاء المملكة وخلق أجواء تنافسية عالية أدت إلى نجاح المزاد بشكل متميز وانتهائه ببيع جميع العقارات المطروحة به .

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير"، المهندس فهد بن عليان الردادي، أن نجاح مزاد "درة جدة"، وسط هذه الأجواء التنافسية المتميزة التي شهدها المزاد يعتبر مؤشرًا إيجابيًا في بداية عام 2021م لاستعادة الثقة في الشراء والاستثمار في القطاع العقاري .

وأعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، والذي يعتبر مواكبةً حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية .

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