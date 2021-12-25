في بيان الصحة عن حالات كورونا في المملكة اليوم: 36 حالة حرجة ووفاة واحدة

وصل اجمالي الضحايا (8869) منذ انتشار الفيروس

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (332) حالة مؤكدة وتعافي(121) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (36) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(552081) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (540627) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8869) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).