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"ممتثل" في جدة.. تدشين يعزز القدوة المجتمعية ويُلزم بالاحترازات

مبادرة أطلقها الأمين على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

دشن أمين محافظة جدة ،صالح بن علي التركي ،أمس، مبادرة "ممتثل" على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ؛ حيث تهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مجمعي العرب والردسي ؛ بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الشؤون الصحية وشرطة جدة.

وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ممتثل" في جدة.. تدشين يعزز القدوة المجتمعية ويُلزم بالاحترازات
سبق

دشن أمين محافظة جدة ،صالح بن علي التركي ،أمس، مبادرة "ممتثل" على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ؛ حيث تهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مجمعي العرب والردسي ؛ بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الشؤون الصحية وشرطة جدة.

وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:28 PM

"ممتثل" في جدة.. تدشين يعزز القدوة المجتمعية ويُلزم بالاحترازات

مبادرة أطلقها الأمين على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دشن أمين محافظة جدة ،صالح بن علي التركي ،أمس، مبادرة "ممتثل" على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ؛ حيث تهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مجمعي العرب والردسي ؛ بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الشؤون الصحية وشرطة جدة.

وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

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