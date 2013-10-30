"النجار" يحتفل بزواج نجله في جدة

احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار.
وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار.
وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار.
وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار.
وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.