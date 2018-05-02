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أمانة مكة توضح حقيقة إزالة منزل مواطن بالقوة وما يتضمنه صك البناء

بالتنعيم ..و "زيتوني" لـ"سبق": لا نقوم بتفيذ أي شيء إلا بناءً على توجيه الإمارة

إشارة إلى المقطع المتداول حول تعرض منزل مواطن بحي التنعيم بمكة المكرمة، إلى الإزالة وإخراج من بداخله من أسر بالقوة الجبرية، أكدت أمانة العاصمة المقدسة بأن لجنة مكونة من بلدية العمرة وإدارة الضبط الجنائي والشرطة قامت بإزالة الموقع بناءً على توجيهات من إمارة المنطقة.

وأوضح مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق": "أود الإشارة أولاً الى أن هناك توجيهات مشددة من قبل مقام الإماره بعدم التهاون في إزالة أي تعديات ومخالفات غير نظامية، حيث أن أي إزالة لا تتم إلا بناءً على توجيه من الإمارة، ولا تقوم البلدية بالتنفيذ إلا بعد تلقي التوجيهات".

وأضاف : قامت بلدية العمرة بمشاركة إدارة الضبط الجنائي والشرطة بإزالة المخالفات بناءً على توجيهات الإمارة.

وتابع " زيتوني " : بخصوص الإزالة فصحيح أنه يوجد صك ولكن الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست مطابقة للصك، لا حدًاً ولا ذرعاً، فمن خلال الصك يتضح أن الأرض تقع على شارع واحد ويحدها من الشرق القطعة رقم 11 والقطعة 17، فيما على الطبيعة فإن الأرض يحدها شارعان، مما يشير إلى أن هناك تعديا على إحدى الأراضي المجاورة، مؤكداً أن اللجنة قامت بإزالة التعدي الذي لا يتطابق مع الصك.

وقال زيتوني :" قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة بإحضار فرقة وما يقارب ٥٠ عامل نظافة وتم إخراج العفش والأثاث الموجود في المنزل إلى خارج الموقع، إلا أن المذكور رفض استلامه وتم عمل محضر بذلك لافتا إلى أن المنزل يسكنه عزاب وعمالة فقط ولم يكن يوجد أحد وقت الإزالة.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع ظهر فيه مواطن يشكو من إزالة منزله بتاريخ 1439 / 8 / 9 بحي التنعيم، لافتاً إلى أنه تم إخراجة بالقوة الجبرية وهدم المنزل بدون وجهة شرعية - على حد قوله.

وأشار إلى أنه يوجد لديه صك شرعي وتصريح بناء وتمت الإزالة من قبل لجنة التعديات وأمانة العاصمة، مناشداً المسؤولين بالنظر في شكواه والوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء هدم منزله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة توضح حقيقة إزالة منزل مواطن بالقوة وما يتضمنه صك البناء
سبق

إشارة إلى المقطع المتداول حول تعرض منزل مواطن بحي التنعيم بمكة المكرمة، إلى الإزالة وإخراج من بداخله من أسر بالقوة الجبرية، أكدت أمانة العاصمة المقدسة بأن لجنة مكونة من بلدية العمرة وإدارة الضبط الجنائي والشرطة قامت بإزالة الموقع بناءً على توجيهات من إمارة المنطقة.

وأوضح مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق": "أود الإشارة أولاً الى أن هناك توجيهات مشددة من قبل مقام الإماره بعدم التهاون في إزالة أي تعديات ومخالفات غير نظامية، حيث أن أي إزالة لا تتم إلا بناءً على توجيه من الإمارة، ولا تقوم البلدية بالتنفيذ إلا بعد تلقي التوجيهات".

وأضاف : قامت بلدية العمرة بمشاركة إدارة الضبط الجنائي والشرطة بإزالة المخالفات بناءً على توجيهات الإمارة.

وتابع " زيتوني " : بخصوص الإزالة فصحيح أنه يوجد صك ولكن الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست مطابقة للصك، لا حدًاً ولا ذرعاً، فمن خلال الصك يتضح أن الأرض تقع على شارع واحد ويحدها من الشرق القطعة رقم 11 والقطعة 17، فيما على الطبيعة فإن الأرض يحدها شارعان، مما يشير إلى أن هناك تعديا على إحدى الأراضي المجاورة، مؤكداً أن اللجنة قامت بإزالة التعدي الذي لا يتطابق مع الصك.

وقال زيتوني :" قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة بإحضار فرقة وما يقارب ٥٠ عامل نظافة وتم إخراج العفش والأثاث الموجود في المنزل إلى خارج الموقع، إلا أن المذكور رفض استلامه وتم عمل محضر بذلك لافتا إلى أن المنزل يسكنه عزاب وعمالة فقط ولم يكن يوجد أحد وقت الإزالة.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع ظهر فيه مواطن يشكو من إزالة منزله بتاريخ 1439 / 8 / 9 بحي التنعيم، لافتاً إلى أنه تم إخراجة بالقوة الجبرية وهدم المنزل بدون وجهة شرعية - على حد قوله.

وأشار إلى أنه يوجد لديه صك شرعي وتصريح بناء وتمت الإزالة من قبل لجنة التعديات وأمانة العاصمة، مناشداً المسؤولين بالنظر في شكواه والوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء هدم منزله.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:14 PM

أمانة مكة توضح حقيقة إزالة منزل مواطن بالقوة وما يتضمنه صك البناء

بالتنعيم ..و "زيتوني" لـ"سبق": لا نقوم بتفيذ أي شيء إلا بناءً على توجيه الإمارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
17,971

إشارة إلى المقطع المتداول حول تعرض منزل مواطن بحي التنعيم بمكة المكرمة، إلى الإزالة وإخراج من بداخله من أسر بالقوة الجبرية، أكدت أمانة العاصمة المقدسة بأن لجنة مكونة من بلدية العمرة وإدارة الضبط الجنائي والشرطة قامت بإزالة الموقع بناءً على توجيهات من إمارة المنطقة.

وأوضح مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق": "أود الإشارة أولاً الى أن هناك توجيهات مشددة من قبل مقام الإماره بعدم التهاون في إزالة أي تعديات ومخالفات غير نظامية، حيث أن أي إزالة لا تتم إلا بناءً على توجيه من الإمارة، ولا تقوم البلدية بالتنفيذ إلا بعد تلقي التوجيهات".

وأضاف : قامت بلدية العمرة بمشاركة إدارة الضبط الجنائي والشرطة بإزالة المخالفات بناءً على توجيهات الإمارة.

وتابع " زيتوني " : بخصوص الإزالة فصحيح أنه يوجد صك ولكن الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست مطابقة للصك، لا حدًاً ولا ذرعاً، فمن خلال الصك يتضح أن الأرض تقع على شارع واحد ويحدها من الشرق القطعة رقم 11 والقطعة 17، فيما على الطبيعة فإن الأرض يحدها شارعان، مما يشير إلى أن هناك تعديا على إحدى الأراضي المجاورة، مؤكداً أن اللجنة قامت بإزالة التعدي الذي لا يتطابق مع الصك.

وقال زيتوني :" قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة بإحضار فرقة وما يقارب ٥٠ عامل نظافة وتم إخراج العفش والأثاث الموجود في المنزل إلى خارج الموقع، إلا أن المذكور رفض استلامه وتم عمل محضر بذلك لافتا إلى أن المنزل يسكنه عزاب وعمالة فقط ولم يكن يوجد أحد وقت الإزالة.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع ظهر فيه مواطن يشكو من إزالة منزله بتاريخ 1439 / 8 / 9 بحي التنعيم، لافتاً إلى أنه تم إخراجة بالقوة الجبرية وهدم المنزل بدون وجهة شرعية - على حد قوله.

وأشار إلى أنه يوجد لديه صك شرعي وتصريح بناء وتمت الإزالة من قبل لجنة التعديات وأمانة العاصمة، مناشداً المسؤولين بالنظر في شكواه والوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء هدم منزله.

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