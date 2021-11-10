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جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية نيتها إطلاق تطبيق يسهّل التواصل للأشخاص الذين يعانون إعاقات في الكلام.

وسيعتمد تطبيق جوجل الجديدة على التقنيات القائمة على الصوت، خاصة لمَن يعانون ظاهرة الكلام غير النمطي.

وأطلقت "جوجل" على تطبيقها اسم "بروجيكت ريليت"، والذي يمكنها مساعدة الأشخاص على التواصل بسهولة أكبر مستعينين بمساعد جوجل الصوتي الذكي.

وبدأت "جوجل" فعلياً في اختبار التطبيق قبل طرحه رسمياً في متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وقالت مديرة المنتجات لأبحاث جوجل، جولي كاتياو، إن ميزة التعرف على الكلام القياسي لا تعمل دوماً بصورة جيدة، لمَن يعانون الكلام غير العادي، بسبب عدم تدريب الخوارزميات على عينات كلامهم، وهو ما سيسعى التطبيق الجديد على معالجته.

ويستخدم تطبيق "جوجل ريليت" نماذج مخصصة مدربة على أنماط كلام كل مستخدم على حدة، وعندما يقوم شخص ما بتشغيل التطبيق لأول مرة، سيطلب منه تكرار بعض العبارات لإنشاء نموذج أساسي، وفهم الطريقة التي يتحدثون بها.

ويعمل التطبيق على 3 أشياء رئيسة، وهي تحويل كلام المستخدم إلى نصوص يمكن نسخها ولصقها بسهولة أو عرضها على الأشخاص، أو قراءة ما قاله المستخدم بصوت مركب أو التواصل مع مساعد جوجل بصورة أفضل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام
سبق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية نيتها إطلاق تطبيق يسهّل التواصل للأشخاص الذين يعانون إعاقات في الكلام.

وسيعتمد تطبيق جوجل الجديدة على التقنيات القائمة على الصوت، خاصة لمَن يعانون ظاهرة الكلام غير النمطي.

وأطلقت "جوجل" على تطبيقها اسم "بروجيكت ريليت"، والذي يمكنها مساعدة الأشخاص على التواصل بسهولة أكبر مستعينين بمساعد جوجل الصوتي الذكي.

وبدأت "جوجل" فعلياً في اختبار التطبيق قبل طرحه رسمياً في متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وقالت مديرة المنتجات لأبحاث جوجل، جولي كاتياو، إن ميزة التعرف على الكلام القياسي لا تعمل دوماً بصورة جيدة، لمَن يعانون الكلام غير العادي، بسبب عدم تدريب الخوارزميات على عينات كلامهم، وهو ما سيسعى التطبيق الجديد على معالجته.

ويستخدم تطبيق "جوجل ريليت" نماذج مخصصة مدربة على أنماط كلام كل مستخدم على حدة، وعندما يقوم شخص ما بتشغيل التطبيق لأول مرة، سيطلب منه تكرار بعض العبارات لإنشاء نموذج أساسي، وفهم الطريقة التي يتحدثون بها.

ويعمل التطبيق على 3 أشياء رئيسة، وهي تحويل كلام المستخدم إلى نصوص يمكن نسخها ولصقها بسهولة أو عرضها على الأشخاص، أو قراءة ما قاله المستخدم بصوت مركب أو التواصل مع مساعد جوجل بصورة أفضل.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:24 AM

جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية نيتها إطلاق تطبيق يسهّل التواصل للأشخاص الذين يعانون إعاقات في الكلام.

وسيعتمد تطبيق جوجل الجديدة على التقنيات القائمة على الصوت، خاصة لمَن يعانون ظاهرة الكلام غير النمطي.

وأطلقت "جوجل" على تطبيقها اسم "بروجيكت ريليت"، والذي يمكنها مساعدة الأشخاص على التواصل بسهولة أكبر مستعينين بمساعد جوجل الصوتي الذكي.

وبدأت "جوجل" فعلياً في اختبار التطبيق قبل طرحه رسمياً في متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وقالت مديرة المنتجات لأبحاث جوجل، جولي كاتياو، إن ميزة التعرف على الكلام القياسي لا تعمل دوماً بصورة جيدة، لمَن يعانون الكلام غير العادي، بسبب عدم تدريب الخوارزميات على عينات كلامهم، وهو ما سيسعى التطبيق الجديد على معالجته.

ويستخدم تطبيق "جوجل ريليت" نماذج مخصصة مدربة على أنماط كلام كل مستخدم على حدة، وعندما يقوم شخص ما بتشغيل التطبيق لأول مرة، سيطلب منه تكرار بعض العبارات لإنشاء نموذج أساسي، وفهم الطريقة التي يتحدثون بها.

ويعمل التطبيق على 3 أشياء رئيسة، وهي تحويل كلام المستخدم إلى نصوص يمكن نسخها ولصقها بسهولة أو عرضها على الأشخاص، أو قراءة ما قاله المستخدم بصوت مركب أو التواصل مع مساعد جوجل بصورة أفضل.

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