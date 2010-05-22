أتلتيكو مدريد يُتوَّج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

تُوّج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ38 (الأخيرة) من المسابقة.



وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليَيْن عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين الـ57 والـ67 على الترتيب.



وبهذا الفوز الثمين أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة؛ ليُتوَّج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 (قبل الأخير).



وتغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من الليجا.



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر والبطل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع.