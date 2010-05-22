النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أتلتيكو مدريد يُتوَّج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

تُوّج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ38 (الأخيرة) من المسابقة.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليَيْن عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين الـ57 والـ67 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة؛ ليُتوَّج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 (قبل الأخير).

وتغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من الليجا.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر والبطل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
أتلتيكو مدريد يُتوَّج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
سبق

تُوّج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ38 (الأخيرة) من المسابقة.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليَيْن عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين الـ57 والـ67 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة؛ ليُتوَّج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 (قبل الأخير).

وتغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من الليجا.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر والبطل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
09:22 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:25 PM

أتلتيكو مدريد يُتوَّج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,774

تُوّج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ38 (الأخيرة) من المسابقة.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليَيْن عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين الـ57 والـ67 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة؛ ليُتوَّج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 (قبل الأخير).

وتغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من الليجا.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر والبطل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,965
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,219

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة