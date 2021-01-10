النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

أسبقية وتفرُّد.. كيف ضمنت "ذا لاين" الريادة للسعودية في إنشاء المدن الذكية مستقبلاً؟

تُحقِّق التوازن بين الإنسان والطبيعة.. وترتقي بجودة الحياة

منذ أن أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم العملاق في 24 أكتوبر 2017 والعمل قائم في المشروع على قدم وساق للانتهاء من إنشاءاته المختلفة طبقًا لمراحله المجدولة. واليوم الأحد أعطى ولي العهد إشارة البدء لإنشاء مدينة "ذا لاين"، التي تعد أحد مكونات مشروع نيوم، وهي مدينة يبلغ طولها 170 كيلومترًا، مقامة في قلب الطبيعة، وتحافظ على 95 في المئة من الطبيعة داخل منطقة نيوم، وتخلو من السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية، أو غيرها من أشكال التلوث. كما أنها ستكون هادئة تمامًا؛ وتنعدم فيها الضوضاء.


ورغم حداثة الأساليب الإنشائية والتقنية التي تُشيّد بها المدن الذكية، فإن "ذا لاين" تنتمي إلى الجيل المقبل من المدن الذكية؛ إذ ستعتمد تقنيًّا على الذكاء الاصطناعي، والاتصالات فائقة السرعة، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة غير المرئية في البناء والتصميم.. وستتيح المدينة لسكانها الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة، وبينها المراكز الطبية والمدارس ومرافق الترفيه والمساحات الخضراء، في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام، ولن تستغرق أبعد رحلة في المدينة أكثر من ثلث ساعة بفضل حلول المواصلات فائقة السرعة التي ستتيحها.

وتنفرد مدينة "ذا لاين" بحقيقة التوازن في إنشاءاتها وأسلوب الحياة فيها بين الإنسان والطبيعة؛ فتطورها التقني الفائق لن يكون على حساب الطبيعة، بل منسجمًا معها، بما يرتقي بجودة الحياة، ويبتعد من حيث النموذج العمراني عما عهده الإنسان في إنشاء المدن؛ إذ أُنشئت المدن في البداية -كما أشار ولي العهد- بمساحات ضيقة لحماية الإنسان، وعقب الثورة الصناعية أُعطيت الأولوية في إنشاء المدن للآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان؛ فقضى التلوث على ملايين البشر، كما أهدر الإنسان سنوات من عمره في التنقل.

ويضمن النموذج العمراني الذي ستجسده "ذا لاين" الريادة للسعودية في تشييد هذا النوع من المدن الذكية؛ إذ لم تسبقها إليها دولة أخرى. وما دامت السعودية هي واضعة أسس تشييده فسيتحول تصميمها له إلى نموذج افتراضي، يسترشد به غيرها. ولا تقتصر ريادة السعودية على السبق فحسب، وإنما تتضمن أيضًا تفرد التصميم؛ فـ"ذا لاين" تدشن مرحلة عمرانية جديدة، تحقق ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان من حاجة البشر إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، وستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية؛ فلا يُضحَّى بالطبيعة من أجل التنمية، أو تطغى على الإنسان الذي تجعل منه محورها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسبقية وتفرُّد.. كيف ضمنت "ذا لاين" الريادة للسعودية في إنشاء المدن الذكية مستقبلاً؟
سبق

منذ أن أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم العملاق في 24 أكتوبر 2017 والعمل قائم في المشروع على قدم وساق للانتهاء من إنشاءاته المختلفة طبقًا لمراحله المجدولة. واليوم الأحد أعطى ولي العهد إشارة البدء لإنشاء مدينة "ذا لاين"، التي تعد أحد مكونات مشروع نيوم، وهي مدينة يبلغ طولها 170 كيلومترًا، مقامة في قلب الطبيعة، وتحافظ على 95 في المئة من الطبيعة داخل منطقة نيوم، وتخلو من السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية، أو غيرها من أشكال التلوث. كما أنها ستكون هادئة تمامًا؛ وتنعدم فيها الضوضاء.


ورغم حداثة الأساليب الإنشائية والتقنية التي تُشيّد بها المدن الذكية، فإن "ذا لاين" تنتمي إلى الجيل المقبل من المدن الذكية؛ إذ ستعتمد تقنيًّا على الذكاء الاصطناعي، والاتصالات فائقة السرعة، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة غير المرئية في البناء والتصميم.. وستتيح المدينة لسكانها الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة، وبينها المراكز الطبية والمدارس ومرافق الترفيه والمساحات الخضراء، في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام، ولن تستغرق أبعد رحلة في المدينة أكثر من ثلث ساعة بفضل حلول المواصلات فائقة السرعة التي ستتيحها.

وتنفرد مدينة "ذا لاين" بحقيقة التوازن في إنشاءاتها وأسلوب الحياة فيها بين الإنسان والطبيعة؛ فتطورها التقني الفائق لن يكون على حساب الطبيعة، بل منسجمًا معها، بما يرتقي بجودة الحياة، ويبتعد من حيث النموذج العمراني عما عهده الإنسان في إنشاء المدن؛ إذ أُنشئت المدن في البداية -كما أشار ولي العهد- بمساحات ضيقة لحماية الإنسان، وعقب الثورة الصناعية أُعطيت الأولوية في إنشاء المدن للآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان؛ فقضى التلوث على ملايين البشر، كما أهدر الإنسان سنوات من عمره في التنقل.

ويضمن النموذج العمراني الذي ستجسده "ذا لاين" الريادة للسعودية في تشييد هذا النوع من المدن الذكية؛ إذ لم تسبقها إليها دولة أخرى. وما دامت السعودية هي واضعة أسس تشييده فسيتحول تصميمها له إلى نموذج افتراضي، يسترشد به غيرها. ولا تقتصر ريادة السعودية على السبق فحسب، وإنما تتضمن أيضًا تفرد التصميم؛ فـ"ذا لاين" تدشن مرحلة عمرانية جديدة، تحقق ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان من حاجة البشر إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، وستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية؛ فلا يُضحَّى بالطبيعة من أجل التنمية، أو تطغى على الإنسان الذي تجعل منه محورها.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:09 PM

أسبقية وتفرُّد.. كيف ضمنت "ذا لاين" الريادة للسعودية في إنشاء المدن الذكية مستقبلاً؟

تُحقِّق التوازن بين الإنسان والطبيعة.. وترتقي بجودة الحياة

A A A
محمد صبح - الرياض
0
506

منذ أن أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم العملاق في 24 أكتوبر 2017 والعمل قائم في المشروع على قدم وساق للانتهاء من إنشاءاته المختلفة طبقًا لمراحله المجدولة. واليوم الأحد أعطى ولي العهد إشارة البدء لإنشاء مدينة "ذا لاين"، التي تعد أحد مكونات مشروع نيوم، وهي مدينة يبلغ طولها 170 كيلومترًا، مقامة في قلب الطبيعة، وتحافظ على 95 في المئة من الطبيعة داخل منطقة نيوم، وتخلو من السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية، أو غيرها من أشكال التلوث. كما أنها ستكون هادئة تمامًا؛ وتنعدم فيها الضوضاء.


ورغم حداثة الأساليب الإنشائية والتقنية التي تُشيّد بها المدن الذكية، فإن "ذا لاين" تنتمي إلى الجيل المقبل من المدن الذكية؛ إذ ستعتمد تقنيًّا على الذكاء الاصطناعي، والاتصالات فائقة السرعة، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة غير المرئية في البناء والتصميم.. وستتيح المدينة لسكانها الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة، وبينها المراكز الطبية والمدارس ومرافق الترفيه والمساحات الخضراء، في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام، ولن تستغرق أبعد رحلة في المدينة أكثر من ثلث ساعة بفضل حلول المواصلات فائقة السرعة التي ستتيحها.

وتنفرد مدينة "ذا لاين" بحقيقة التوازن في إنشاءاتها وأسلوب الحياة فيها بين الإنسان والطبيعة؛ فتطورها التقني الفائق لن يكون على حساب الطبيعة، بل منسجمًا معها، بما يرتقي بجودة الحياة، ويبتعد من حيث النموذج العمراني عما عهده الإنسان في إنشاء المدن؛ إذ أُنشئت المدن في البداية -كما أشار ولي العهد- بمساحات ضيقة لحماية الإنسان، وعقب الثورة الصناعية أُعطيت الأولوية في إنشاء المدن للآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان؛ فقضى التلوث على ملايين البشر، كما أهدر الإنسان سنوات من عمره في التنقل.

ويضمن النموذج العمراني الذي ستجسده "ذا لاين" الريادة للسعودية في تشييد هذا النوع من المدن الذكية؛ إذ لم تسبقها إليها دولة أخرى. وما دامت السعودية هي واضعة أسس تشييده فسيتحول تصميمها له إلى نموذج افتراضي، يسترشد به غيرها. ولا تقتصر ريادة السعودية على السبق فحسب، وإنما تتضمن أيضًا تفرد التصميم؛ فـ"ذا لاين" تدشن مرحلة عمرانية جديدة، تحقق ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان من حاجة البشر إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، وستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية؛ فلا يُضحَّى بالطبيعة من أجل التنمية، أو تطغى على الإنسان الذي تجعل منه محورها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,268
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,975
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,715

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة