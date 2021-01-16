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"الغذاء والدواء" تحذر من الجرعة الزائدة للباراسيتامول على الأطفال

قالت الهيئة: الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة للأخطار

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الجرعة الزائدة من دواء باراسيتامول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، مبينةً أنها تؤدي إلى تسمم دوائي ينتج عنه تليف في الكبد.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها في "تويتر": التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ"باراسيتامول" قد ينتج عنها تلف الكبد.

وأضافت: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة لأخطار الجرعة الزائدة من دواء الباراسيتامول التي ينتج عنها تسمم دوائي قد يسبب تليفاً في الكبد.

الهيئة العامة للغذاء والدواء باراسيتامول للأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من الجرعة الزائدة للباراسيتامول على الأطفال
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الجرعة الزائدة من دواء باراسيتامول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، مبينةً أنها تؤدي إلى تسمم دوائي ينتج عنه تليف في الكبد.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها في "تويتر": التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ"باراسيتامول" قد ينتج عنها تلف الكبد.

وأضافت: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة لأخطار الجرعة الزائدة من دواء الباراسيتامول التي ينتج عنها تسمم دوائي قد يسبب تليفاً في الكبد.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:18 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من الجرعة الزائدة للباراسيتامول على الأطفال

قالت الهيئة: الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة للأخطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الجرعة الزائدة من دواء باراسيتامول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، مبينةً أنها تؤدي إلى تسمم دوائي ينتج عنه تليف في الكبد.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها في "تويتر": التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ"باراسيتامول" قد ينتج عنها تلف الكبد.

وأضافت: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة لأخطار الجرعة الزائدة من دواء الباراسيتامول التي ينتج عنها تسمم دوائي قد يسبب تليفاً في الكبد.

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