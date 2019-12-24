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"العقاري" يحصد جائزتين دوليتين كأفضل مركز اتصال وخدمة ذاتية

ضِمن مسابقة سنوية أقيمت في برشلونة الأسبانية الأسبوع الماضي

حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتيْ أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وعلى أفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية، ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي تنظمها منظمة Contact Center World الدولية، والتي أقيمت في مدينة برشلونة الأسبانية الأسبوع الماضي، تحت شعار Best Contact Center Practices2019.

وتَسَلّم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي الجائزتين الدوليتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، وقد أصبح من الجهات الحكومية الرائدة والتي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وأضاف: نيل الصندوق لهذه الجوائز يؤكد العمق الحقيقي لمفهوم تجربة المواطن، إضافة إلى المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة المستفيدين.

وأكد "العصيمي" الحرص الدائم على تحقيق رضا العملاء عبر تقديم أيسر وأبسط الحلول لهم وتسهيل الإجراءات وتبسيطها؛ بما يعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م؛ موضحًا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود جميع منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية تأهل للحصول على الجائزتين الدوليتين، بعد أن حصل على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية؛ وذلك في يونيو الماضي.

صندوق التنمية العقارية أفضل مركز اتصال وخدمة ذاتية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري" يحصد جائزتين دوليتين كأفضل مركز اتصال وخدمة ذاتية
سبق

حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتيْ أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وعلى أفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية، ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي تنظمها منظمة Contact Center World الدولية، والتي أقيمت في مدينة برشلونة الأسبانية الأسبوع الماضي، تحت شعار Best Contact Center Practices2019.

وتَسَلّم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي الجائزتين الدوليتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، وقد أصبح من الجهات الحكومية الرائدة والتي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وأضاف: نيل الصندوق لهذه الجوائز يؤكد العمق الحقيقي لمفهوم تجربة المواطن، إضافة إلى المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة المستفيدين.

وأكد "العصيمي" الحرص الدائم على تحقيق رضا العملاء عبر تقديم أيسر وأبسط الحلول لهم وتسهيل الإجراءات وتبسيطها؛ بما يعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م؛ موضحًا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود جميع منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية تأهل للحصول على الجائزتين الدوليتين، بعد أن حصل على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية؛ وذلك في يونيو الماضي.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:04 PM

"العقاري" يحصد جائزتين دوليتين كأفضل مركز اتصال وخدمة ذاتية

ضِمن مسابقة سنوية أقيمت في برشلونة الأسبانية الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتيْ أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وعلى أفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية، ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي تنظمها منظمة Contact Center World الدولية، والتي أقيمت في مدينة برشلونة الأسبانية الأسبوع الماضي، تحت شعار Best Contact Center Practices2019.

وتَسَلّم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي الجائزتين الدوليتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، وقد أصبح من الجهات الحكومية الرائدة والتي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وأضاف: نيل الصندوق لهذه الجوائز يؤكد العمق الحقيقي لمفهوم تجربة المواطن، إضافة إلى المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة المستفيدين.

وأكد "العصيمي" الحرص الدائم على تحقيق رضا العملاء عبر تقديم أيسر وأبسط الحلول لهم وتسهيل الإجراءات وتبسيطها؛ بما يعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م؛ موضحًا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود جميع منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية تأهل للحصول على الجائزتين الدوليتين، بعد أن حصل على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية؛ وذلك في يونيو الماضي.

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