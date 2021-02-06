أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

