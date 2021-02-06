هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-06
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:14 PM
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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