توقعات بتعافٍ سريع لقطاع الاتصالات الأوروبي مع احتواء "كورونا"

مدعومة باستئناف آلية تسعير "المزيد مقابل المزيد" وتجاوز خسائر العائدات

توقّع محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز جروب تعافياً سريعاً لخدمات الاتصالات في أوروبا، مع تحسن الأوضاع؛ نتيجة تراجع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين أن شركتي الاتصالات الإسبانية تيليفونيكا والسويسرية سويس كوم ستتخلفان في الاستفادة من هذا التراجع.

وخفض المحللون تصنيف سهمي الشركتين من "يوصي بالاحتفاظ به" إلى "ضعيف الأداء".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن محللي بنك الاستثمار الأمريكي وبينهم جيري ديليس صنفوا أسهم دويتشه تيليكوم وفودافون وأورانج بـ "يوصى بشرائه" في حين صنفوا سهم "بروكسيموس" بـ "ضعيف الأداء" أيضاً.

وتأتي توقعات انتعاش أسهم قطاع الاتصالات في أوروبا مدعومة باستئناف آلية تسعير "المزيد مقابل المزيد" مع تجاوز أو استرداد الخسائر الناجمة عن تراجع عائدات خدمات التجوال، والتركيز على انخفاض تكلفة حقوق الملكية في هذه الشركات حالياً.

وعن سهمي تيليفونيكا الإسبانية وسويس كوم السويسرية قال تقرير البنك الأمريكي: إن تيليفونيكا ما زالت تتمتع بنفوذ كبير في القطاع رغم بيع أبراج الاتصالات التابعة لها، في حين أن فرص النمو أمام سويس كوم محدودة بسبب وضعها المسيطر في السوق بالفعل، رغم مرونة أنشطتها.

كان سهم تيليفونيكا قد ارتفع أمس بنسبة 9.7% بعد إعلانها بيع 30 ألف و700 برج اتصالات إلى شركة أمريكان تاور مقابل 7.7 مليار يورو.