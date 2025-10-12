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الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة.. إجمالي الإصابات اقترب من الـ8 ملايين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و694865 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 577 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 213614 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررًا من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و694865 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 577 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 213614 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررًا من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:27 AM

الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة.. إجمالي الإصابات اقترب من الـ8 ملايين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و694865 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 577 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 213614 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررًا من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

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