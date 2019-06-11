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سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية

تعرَّضَ لإصابات وجهود كبيرة بذلها أفراد "المدني" و"أركان" و"اجتماعية السيل"

شارك طيران الأمن في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.

وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية
سبق

شارك طيران الأمن في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.

وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:37 AM
اخر تعديل
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:46 AM

سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية

تعرَّضَ لإصابات وجهود كبيرة بذلها أفراد "المدني" و"أركان" و"اجتماعية السيل"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
4,644

شارك طيران الأمن في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.

وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.

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