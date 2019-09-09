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"عبدالعزيز بن سلمان": السعودية ستمضي في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أكد أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية 2030  ودعمه لاقتصاد المملكة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ترغب في نهاية المطاف في المضي قدماً في إنتاج وتخصيب اليورانيوم.
وشدد وزير الطاقة في تصريحات له بمؤتمر للطاقة في أبوظبي نقلتها وكالات عدة على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد في وقت سابق أن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سلمان": السعودية ستمضي في إنتاج وتخصيب اليورانيوم
سبق

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ترغب في نهاية المطاف في المضي قدماً في إنتاج وتخصيب اليورانيوم.
وشدد وزير الطاقة في تصريحات له بمؤتمر للطاقة في أبوظبي نقلتها وكالات عدة على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد في وقت سابق أن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
02:25 PM

"عبدالعزيز بن سلمان": السعودية ستمضي في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أكد أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية 2030  ودعمه لاقتصاد المملكة

A A A
محمد البقمي - الرياض
7
10,776

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ترغب في نهاية المطاف في المضي قدماً في إنتاج وتخصيب اليورانيوم.
وشدد وزير الطاقة في تصريحات له بمؤتمر للطاقة في أبوظبي نقلتها وكالات عدة على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد في وقت سابق أن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".

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