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بنجلاديش.. إغلاق 166 وكالة وهمية للتوظيف في السعودية والخليج

تخدع ضحاياها بوظائف ورواتب غير حقيقية غالبيتهم عمالة نسائية

أغلقت بنجلاديش خلال الأسبوع الجاري 166 وكالة لتوظيف العمالة في السعودية ودول الخليج؛ بسبب أعمال خداع الراغبين في العمل بوظائف ورواتب غير حقيقية.

ونقل موقع "ستيب فيد" عن المتحدث باسم الحكومة البنجلاديشية منيروس صالحين، أن عدداً كبيراً من العمالة البنجلاديشية يقعون ضحية للوكالة التي تعمل على إرسال العمالة إلى دول الخليج بوظائف ورواتب غير صحيحة غالبيتهم من العمالة المنزلية النسائية.

وكشفت إحصائية الحكومة البنجلاديشية أن نحو 300 ألف عاملة منزلية سافرن للعمل في السعودية منذ عام 1991.

وأشار بيان صادر عن وزارة رعاية المغتربين البنجلاديشيين إلى أن دكا قامت بعمل بيانات للعاملات؛ لضمان سلامتهم وعدم وقوعهن ضحايا لوكالات التوظيف.

بنجلاديش توظيف العمالة في السعودية

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بنجلاديش.. إغلاق 166 وكالة وهمية للتوظيف في السعودية والخليج
سبق

أغلقت بنجلاديش خلال الأسبوع الجاري 166 وكالة لتوظيف العمالة في السعودية ودول الخليج؛ بسبب أعمال خداع الراغبين في العمل بوظائف ورواتب غير حقيقية.

ونقل موقع "ستيب فيد" عن المتحدث باسم الحكومة البنجلاديشية منيروس صالحين، أن عدداً كبيراً من العمالة البنجلاديشية يقعون ضحية للوكالة التي تعمل على إرسال العمالة إلى دول الخليج بوظائف ورواتب غير صحيحة غالبيتهم من العمالة المنزلية النسائية.

وكشفت إحصائية الحكومة البنجلاديشية أن نحو 300 ألف عاملة منزلية سافرن للعمل في السعودية منذ عام 1991.

وأشار بيان صادر عن وزارة رعاية المغتربين البنجلاديشيين إلى أن دكا قامت بعمل بيانات للعاملات؛ لضمان سلامتهم وعدم وقوعهن ضحايا لوكالات التوظيف.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:00 PM

بنجلاديش.. إغلاق 166 وكالة وهمية للتوظيف في السعودية والخليج

تخدع ضحاياها بوظائف ورواتب غير حقيقية غالبيتهم عمالة نسائية

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,168

أغلقت بنجلاديش خلال الأسبوع الجاري 166 وكالة لتوظيف العمالة في السعودية ودول الخليج؛ بسبب أعمال خداع الراغبين في العمل بوظائف ورواتب غير حقيقية.

ونقل موقع "ستيب فيد" عن المتحدث باسم الحكومة البنجلاديشية منيروس صالحين، أن عدداً كبيراً من العمالة البنجلاديشية يقعون ضحية للوكالة التي تعمل على إرسال العمالة إلى دول الخليج بوظائف ورواتب غير صحيحة غالبيتهم من العمالة المنزلية النسائية.

وكشفت إحصائية الحكومة البنجلاديشية أن نحو 300 ألف عاملة منزلية سافرن للعمل في السعودية منذ عام 1991.

وأشار بيان صادر عن وزارة رعاية المغتربين البنجلاديشيين إلى أن دكا قامت بعمل بيانات للعاملات؛ لضمان سلامتهم وعدم وقوعهن ضحايا لوكالات التوظيف.

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