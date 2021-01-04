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الولايات المتحدة تسجل 212,117 إصابة جديدة بكورونا  و10800 حالة في إيطاليا

إجمالي الوفيات بهولندا بلغ  11646 شخصًا وارتفاع إصابات اليونان إلى 140526

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

فيما سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10800 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.

كما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 65 حالة وفاة و6671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 11646 حالة وفاة و828079 إصابةً بالفيروس.

وقد سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140526 إصابةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 212,117 إصابة جديدة بكورونا  و10800 حالة في إيطاليا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

فيما سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10800 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.

كما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 65 حالة وفاة و6671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 11646 حالة وفاة و828079 إصابةً بالفيروس.

وقد سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140526 إصابةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:51 PM

الولايات المتحدة تسجل 212,117 إصابة جديدة بكورونا  و10800 حالة في إيطاليا

إجمالي الوفيات بهولندا بلغ  11646 شخصًا وارتفاع إصابات اليونان إلى 140526

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

فيما سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10800 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.

كما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 65 حالة وفاة و6671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 11646 حالة وفاة و828079 إصابةً بالفيروس.

وقد سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140526 إصابةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.

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