قاطعين مسافة 8000 كم.. "رحالة سعوديون" يصلون إثيوبيا بالدراجات النارية

في رحلتهما إلى جنوب إفريقيا التي تمر بـ 8 دول.. "الطريق إلى كيب تاون"

وصل الكابتن عوض بخيت القحطاني، وعبدالباري آل عبدالله عسيري، إلى أثيوبيا عبر دراجتيهما الناريتين، في رحلة انطلقت من أبها ثم إلى ميناء جدة، ثم دولة السودان، ثم إثيوبيا، فكينيا، وأوغندا، ورواندا، فتنزانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وصولاً للوجهة الأخيرة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني، يوم أمس، في مقر السفارة بأديس أبابا، فريق الرحالة السعوديين في ثاني محطة لهما برحلة إفريقيا تحت عنوان "الطريق إلي كيب تاون"، والتي تمر بثماني دول، وصولاً لجنوب إفريقيا، ومسافة أكثر من ٨٠٠٠ كيلومتر، كما قدم الدراجان شكرهما الجزيل لـ"العرجاني" على حفاوة الاستقبال وتقديم التسهيلات وتشجيعهما ودعمهما لتحقيق هدفهما.

ومن المنتظر أن يكون الفريق أول سعوديين يقومان بمثل هذه الرحلة إلى جنوب إفريقيا- كيب تاون، مروراً برأس الرجاء الصالح، مطلقين وسم "رحلة إفريقيا 2018".

وتهدف الرحلة لنشر ثقافة الترحال بالدراجات تحت شعار "رؤية السعودية 2030" مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.