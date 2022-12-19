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بدء محاكمة منفذ الجريمة الإرهابية باستهداف فرقة استعراضية في موسم الرياض

المنفذ ينتمي لتنظيم "القاعدة" في اليمن

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووفقاً للمعلومات، وُجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

فيما وُجهت للمتهم الثاني تهمة: التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية.

المحكمة الجزائية المتخصصة حديقة الملك عبدالله موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء محاكمة منفذ الجريمة الإرهابية باستهداف فرقة استعراضية في موسم الرياض
سبق

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووفقاً للمعلومات، وُجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

فيما وُجهت للمتهم الثاني تهمة: التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:50 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:08 PM

بدء محاكمة منفذ الجريمة الإرهابية باستهداف فرقة استعراضية في موسم الرياض

المنفذ ينتمي لتنظيم "القاعدة" في اليمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
23,858

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووفقاً للمعلومات، وُجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

فيما وُجهت للمتهم الثاني تهمة: التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية.

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