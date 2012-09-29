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مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات

موزعة في المراكز الصحية لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض كورونا

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 86000 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، عبر 7 عيادات موزعة في المراكز الصحية التالية مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد في الخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة في قطاع الجموم، مركز غران في قطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 86000 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، عبر 7 عيادات موزعة في المراكز الصحية التالية مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد في الخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة في قطاع الجموم، مركز غران في قطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
02:28 PM

مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات

موزعة في المراكز الصحية لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 86000 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، عبر 7 عيادات موزعة في المراكز الصحية التالية مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد في الخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة في قطاع الجموم، مركز غران في قطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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