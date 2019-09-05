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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8054.75 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليارات ريال لأكثر من 146 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 3.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8054.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، العقارية، ولاء، تكافل الراجحي، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، بوبا العربية، باتك، المصافي، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.76% و3.61%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، أميانتيت، الإنماء، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 25.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3740.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8054.75 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 3.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8054.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، العقارية، ولاء، تكافل الراجحي، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، بوبا العربية، باتك، المصافي، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.76% و3.61%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، أميانتيت، الإنماء، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 25.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3740.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
03:53 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8054.75 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليارات ريال لأكثر من 146 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 3.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8054.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، العقارية، ولاء، تكافل الراجحي، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، بوبا العربية، باتك، المصافي، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.76% و3.61%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، أميانتيت، الإنماء، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 25.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3740.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

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