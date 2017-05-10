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"رويترز" تسأل: هل ستوصي "الصحة" بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان؟

و"العبدالعالي" يجيب..

أكدت وزارة الصحة أنه يتم تقييم جميع المخاطر حول جائحة كورونا، وعلى ضوء ذلك تتخذ القرارات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وردّ المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا، عن تساؤل وكالة الأنباء العالمية (رويترز): هل ستوصي وزارة الصحة بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان الجاري، في ظل تزايد العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس؟

وقال "العبدالعالي": "المؤشرات التي تتم لا ترتكز فقط على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، كل هذه عوامل تقييم، ويتم بموجبها القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات."

وأضاف: الحمد لله الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن، القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها كانت أيضاً خطوات رأيناها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات.

وأكد أن الأهم في كل الأحوال بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات، وهذا أمر سنستمر نوصي به ونحث الجميع على التقيد به.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز" تسأل: هل ستوصي "الصحة" بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان؟
سبق

أكدت وزارة الصحة أنه يتم تقييم جميع المخاطر حول جائحة كورونا، وعلى ضوء ذلك تتخذ القرارات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وردّ المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا، عن تساؤل وكالة الأنباء العالمية (رويترز): هل ستوصي وزارة الصحة بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان الجاري، في ظل تزايد العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس؟

وقال "العبدالعالي": "المؤشرات التي تتم لا ترتكز فقط على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، كل هذه عوامل تقييم، ويتم بموجبها القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات."

وأضاف: الحمد لله الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن، القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها كانت أيضاً خطوات رأيناها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات.

وأكد أن الأهم في كل الأحوال بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات، وهذا أمر سنستمر نوصي به ونحث الجميع على التقيد به.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:54 PM

"رويترز" تسأل: هل ستوصي "الصحة" بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان؟

و"العبدالعالي" يجيب..

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
9,278

أكدت وزارة الصحة أنه يتم تقييم جميع المخاطر حول جائحة كورونا، وعلى ضوء ذلك تتخذ القرارات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وردّ المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا، عن تساؤل وكالة الأنباء العالمية (رويترز): هل ستوصي وزارة الصحة بمنع تجول كامل بعد يوم 20 رمضان الجاري، في ظل تزايد العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس؟

وقال "العبدالعالي": "المؤشرات التي تتم لا ترتكز فقط على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، كل هذه عوامل تقييم، ويتم بموجبها القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات."

وأضاف: الحمد لله الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن، القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها كانت أيضاً خطوات رأيناها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات.

وأكد أن الأهم في كل الأحوال بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات، وهذا أمر سنستمر نوصي به ونحث الجميع على التقيد به.

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