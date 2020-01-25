شاهد.. "خط الصقيع" صباح الأحد من موقع winde.. والشمالية وتبوك والمدينة "الأبرد"

تسجِّل بقية المناطق درجات منخفضة تتراوح بين 1 تحت الصفر والصفر

توقَّع موقع winde العالمي المتخصص في الطقس تسجيل درجات حرارة منخفضة للغاية صباح غد الأحد في الحدود الشمالية وتبوك والمدينة، التي تعد الأبرد.

وتُسجَّل بقية مناطق السعودية "القريات وحائل حتى الدوادمي" في خط "الصقيع" الذي يظهر عبر خارطة موقع winde، وهي درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 1 تحت الصفر والصفر المئوي.

وتعد تلك الموجة الباردة التي تؤثر على بعض مناطق السعودية هي الأشد، حسب وصف مختصين بمجال الطقس.