النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج

تابع استعدادات القطاعات المختلفة لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن

رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، الذي استعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية، ومناقشة ما ورد في جدول الاجتماع من موضوعات، واتخاذ عدد من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط المساندة، والخطط الوقائية، وخطط الطوارئ، التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وإقامتهم فيها.

ونوه الفريق "الحربي" بما يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوّار من رعاية واهتمام من قيادة المملكة، ومتابعة مستمرة وحرص من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تنفيذ القطاعات الأمنية والعسكرية مهامها الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخرت الإمكانات المادية والبشرية لحج هذا العام، الذي يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، وما يصاحبها من اشتراطات صحية وتدابير وقائية، حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج
سبق

رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، الذي استعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية، ومناقشة ما ورد في جدول الاجتماع من موضوعات، واتخاذ عدد من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط المساندة، والخطط الوقائية، وخطط الطوارئ، التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وإقامتهم فيها.

ونوه الفريق "الحربي" بما يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوّار من رعاية واهتمام من قيادة المملكة، ومتابعة مستمرة وحرص من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تنفيذ القطاعات الأمنية والعسكرية مهامها الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخرت الإمكانات المادية والبشرية لحج هذا العام، الذي يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، وما يصاحبها من اشتراطات صحية وتدابير وقائية، حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:20 AM

"الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج

تابع استعدادات القطاعات المختلفة لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
4,145

رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، الذي استعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية، ومناقشة ما ورد في جدول الاجتماع من موضوعات، واتخاذ عدد من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط المساندة، والخطط الوقائية، وخطط الطوارئ، التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وإقامتهم فيها.

ونوه الفريق "الحربي" بما يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوّار من رعاية واهتمام من قيادة المملكة، ومتابعة مستمرة وحرص من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تنفيذ القطاعات الأمنية والعسكرية مهامها الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخرت الإمكانات المادية والبشرية لحج هذا العام، الذي يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، وما يصاحبها من اشتراطات صحية وتدابير وقائية، حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة