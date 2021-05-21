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الكشف عن القائمة الأولية لرئاسة وعضوية الأولمبية السعودية.. تعرف عليها

كشفت اللجنة العامة لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن القوائم المرشحة لانتخابات الدورة الأولمبية (2021-2024).

وقالت اللجنة العامة للانتخابات، إنها تلقت قائمة واحدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائباً للرئيس، بعضوية كل من:

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وياسر بن عثمان الرميان.

وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبد الرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم فتح باب الطعون على القوائم الأولية لمدة يوم، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، غداً السبت، على أن تجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية، الأحد المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكشف عن القائمة الأولية لرئاسة وعضوية الأولمبية السعودية.. تعرف عليها
سبق

كشفت اللجنة العامة لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن القوائم المرشحة لانتخابات الدورة الأولمبية (2021-2024).

وقالت اللجنة العامة للانتخابات، إنها تلقت قائمة واحدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائباً للرئيس، بعضوية كل من:

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وياسر بن عثمان الرميان.

وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبد الرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم فتح باب الطعون على القوائم الأولية لمدة يوم، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، غداً السبت، على أن تجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية، الأحد المقبل.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
08:51 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:42 PM

الكشف عن القائمة الأولية لرئاسة وعضوية الأولمبية السعودية.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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543

كشفت اللجنة العامة لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن القوائم المرشحة لانتخابات الدورة الأولمبية (2021-2024).

وقالت اللجنة العامة للانتخابات، إنها تلقت قائمة واحدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائباً للرئيس، بعضوية كل من:

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وياسر بن عثمان الرميان.

وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبد الرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم فتح باب الطعون على القوائم الأولية لمدة يوم، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، غداً السبت، على أن تجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية، الأحد المقبل.

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