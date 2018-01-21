شاهد .. جبال "شفا الطائف" جمالٌ ساكن ومياهٌ جارية ومناظر جذابة

في واقعةٍ أبهرت الزوار نتيجة هطول الأمطار

تصوير- ماجد عسيري: تجلى الجمال ووصلَ لقمته، في واقعةٍ أبهرت الزوار، عندما وقفوا على تدفُق المياه من بين الصخور في الجبال والأودية بمركز الشفا السياحي، فيما يكاد صوت "خرير الماء" هو الأبرز، في حالةٍ ممتعة وتُصبح متفردة في بعض الأحيان.



وكانت "الشفا" السياحية بالطائف، شهدت مؤخراً هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في كمياتها، ما زاد من تحول المنطقة إلى ربيعٍ أخضر يدفع الزوار وأصحاب الكشتات لقضاء أجمل الأوقات، في ظل احترازهم عن البرد بارتداء الملابس الشتوية، حيث تشهد المنطقة انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، كما أنها تظل مختفية فترة الليل ولا يُمكن رؤيتها في ظل كثافة الضباب، والذي يلتفها في عناقٍ مُلفت لكلِ من شهد جمال هذه المنطقة السياحية.



واليوم ومع بدء إجازة نهاية الأسبوع، يزداد توافد الكثير من الزوار للاستمتاع بتدفقات المياه في الجبال من بين الصخور، بخلاف البحث عن الورد الطائفي، والذي تبدأ قريباً عملية توزيعه على عُشاقه ومُحبيه.