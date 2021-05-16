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البيان الختامي للتعاون الإسلامي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل

أكد على ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين

أدان البيان الختامي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في جدة بدعوة من المملكة، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل.
وأكد بيان خارجية التعاون الإسلامي على ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين، وحذر من الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية.
ودعا البيان الختامي للتعاون الإسلامي، وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وأدان الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين.
وقال الأمين العام للتعاون الإسلامي: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وأضاف على إسرائيل العودة إلى مبادرة السلام العربية لتحقيق الاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيان الختامي للتعاون الإسلامي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل
سبق

أدان البيان الختامي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في جدة بدعوة من المملكة، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل.
وأكد بيان خارجية التعاون الإسلامي على ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين، وحذر من الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية.
ودعا البيان الختامي للتعاون الإسلامي، وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وأدان الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين.
وقال الأمين العام للتعاون الإسلامي: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وأضاف على إسرائيل العودة إلى مبادرة السلام العربية لتحقيق الاستقرار.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
03:54 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
10:19 PM

البيان الختامي للتعاون الإسلامي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل

أكد على ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,133

أدان البيان الختامي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في جدة بدعوة من المملكة، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل.
وأكد بيان خارجية التعاون الإسلامي على ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين، وحذر من الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية.
ودعا البيان الختامي للتعاون الإسلامي، وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وأدان الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين.
وقال الأمين العام للتعاون الإسلامي: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وأضاف على إسرائيل العودة إلى مبادرة السلام العربية لتحقيق الاستقرار.

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