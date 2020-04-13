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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

"الصحة العالمية" تكشف عن أنجع وسيلة لإنهاء كابوس كورونا

نابارو: يجب إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي الفيروس

اعتبر ديفيد نابارو المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن اللقاح هو الوسيلة الرئيسية للتخلص من فيروس كورونا، وقال إن البشرية ستظل تعاني من العدوى حتى يتم اكتشافه حسب "إن بي سي نيوز".

واعتبر الخبير،أن هناك حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا علامات على تباطؤ وشيك في انتشار عدوى هذا الفيروس الخطير.

ومع ذلك رأى، أنه مع استمرار تفشي COVID-19 في بلدان أخرى، يجب على البشرية إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي المرض بشكل متدرج في جميع أنحاء العالم قبل التخفيف من تدابير الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم قال إن الخبراء ليسوا على يقين من أن الفيروس التاجي سوف يتصرف مثل فيروس الإنفلونزا ويظهر على نحو موسمي، لذلك وحتى ظهور اللقاح المضاد له، سيستمر سارس - CoV - 2 في التسبب بالأوبئة.

ووفقًا لمركز دراسة الفيروس التاجي بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بحلول مساء 12 أبريل، تم تأكيد أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم، منهم 555000 إصابة في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة NBC News التلفزيونية اليوم، أن ما يقرب من 22 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بسبب الفيروس. وفي المجموع توفي أكثر من 114 ألف شخص من المرض الناجم عن فيروس كورونا في العالم.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تكشف عن أنجع وسيلة لإنهاء كابوس كورونا
سبق

اعتبر ديفيد نابارو المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن اللقاح هو الوسيلة الرئيسية للتخلص من فيروس كورونا، وقال إن البشرية ستظل تعاني من العدوى حتى يتم اكتشافه حسب "إن بي سي نيوز".

واعتبر الخبير،أن هناك حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا علامات على تباطؤ وشيك في انتشار عدوى هذا الفيروس الخطير.

ومع ذلك رأى، أنه مع استمرار تفشي COVID-19 في بلدان أخرى، يجب على البشرية إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي المرض بشكل متدرج في جميع أنحاء العالم قبل التخفيف من تدابير الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم قال إن الخبراء ليسوا على يقين من أن الفيروس التاجي سوف يتصرف مثل فيروس الإنفلونزا ويظهر على نحو موسمي، لذلك وحتى ظهور اللقاح المضاد له، سيستمر سارس - CoV - 2 في التسبب بالأوبئة.

ووفقًا لمركز دراسة الفيروس التاجي بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بحلول مساء 12 أبريل، تم تأكيد أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم، منهم 555000 إصابة في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة NBC News التلفزيونية اليوم، أن ما يقرب من 22 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بسبب الفيروس. وفي المجموع توفي أكثر من 114 ألف شخص من المرض الناجم عن فيروس كورونا في العالم.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:59 PM

"الصحة العالمية" تكشف عن أنجع وسيلة لإنهاء كابوس كورونا

نابارو: يجب إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,598

اعتبر ديفيد نابارو المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن اللقاح هو الوسيلة الرئيسية للتخلص من فيروس كورونا، وقال إن البشرية ستظل تعاني من العدوى حتى يتم اكتشافه حسب "إن بي سي نيوز".

واعتبر الخبير،أن هناك حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا علامات على تباطؤ وشيك في انتشار عدوى هذا الفيروس الخطير.

ومع ذلك رأى، أنه مع استمرار تفشي COVID-19 في بلدان أخرى، يجب على البشرية إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي المرض بشكل متدرج في جميع أنحاء العالم قبل التخفيف من تدابير الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم قال إن الخبراء ليسوا على يقين من أن الفيروس التاجي سوف يتصرف مثل فيروس الإنفلونزا ويظهر على نحو موسمي، لذلك وحتى ظهور اللقاح المضاد له، سيستمر سارس - CoV - 2 في التسبب بالأوبئة.

ووفقًا لمركز دراسة الفيروس التاجي بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بحلول مساء 12 أبريل، تم تأكيد أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم، منهم 555000 إصابة في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة NBC News التلفزيونية اليوم، أن ما يقرب من 22 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بسبب الفيروس. وفي المجموع توفي أكثر من 114 ألف شخص من المرض الناجم عن فيروس كورونا في العالم.

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