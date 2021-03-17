بارق.. البلدية والشرطة تضبطان بائعين مخالفين وتصادر كميات من الخضار والفواكه

إنفاذاً لتوجيه أمير عسير بتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة

‏ضبطت بلدية محافظة بارق بمشاركة من الشرطة خمسة باعة جائلين مخالفين للأنظمة والتعليمات، وذلك إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين في المنطقة.

وجاءت هذه الجولات بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وإشراف ميداني ومشاركة من رئيس بلدية بارق، المهندس الحسن مرضي، حيث تم مصادرة أكثر من ١٠٠ كيلو من اللحوم و ٢٠٠ كيلو من الخضار والفواكه وتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

وسيتواصل تكثيف الجولات الرقابية من الفرق الميدانية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين.