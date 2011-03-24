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جائزة لأفضل دراسة وابتكار عن "الورد الطائفي".. وإعلان مرتقب للشروط

يخصصها المركز التاريخي التابع لـ "الدارة" بهدف دعم واستمرار زراعته

خصص مركز تاريخ الطائف بدارة الملك عبدالعزيز، جائزة لأفضل دراسة تاريخية وابتكار يؤديان إلى دعم واستمرار زراعة الورد بالطائف؛ كونه أيقونة تراثية وتاريخاً.

وأوضحت المشرفة على المركز الدكتورة لطيفة العدواني؛ أن الدارة ستعلن قريباً تفاصيل الجائزة المرتبطة بمواعيد المهرجان السنوية، من حيث تعريفها، وشروطها، وطرق الترشح لها.

يُذكر أن مركز تاريخ الطائف دشّن في شهر جمادى الآخرة الماضي موقعه في جامعة الطائف، في تعاون مثالي بين الدارة والجامعة لخدمة تاريخ المنطقة؛ ما يعد نقلة نوعية نشطة ستدفع به إلى مسارات متعددة وواسعة تتناسب والتاريخ الثري والتراث الغني لمنطقة الطائف.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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جائزة لأفضل دراسة وابتكار عن "الورد الطائفي".. وإعلان مرتقب للشروط
سبق

خصص مركز تاريخ الطائف بدارة الملك عبدالعزيز، جائزة لأفضل دراسة تاريخية وابتكار يؤديان إلى دعم واستمرار زراعة الورد بالطائف؛ كونه أيقونة تراثية وتاريخاً.

وأوضحت المشرفة على المركز الدكتورة لطيفة العدواني؛ أن الدارة ستعلن قريباً تفاصيل الجائزة المرتبطة بمواعيد المهرجان السنوية، من حيث تعريفها، وشروطها، وطرق الترشح لها.

يُذكر أن مركز تاريخ الطائف دشّن في شهر جمادى الآخرة الماضي موقعه في جامعة الطائف، في تعاون مثالي بين الدارة والجامعة لخدمة تاريخ المنطقة؛ ما يعد نقلة نوعية نشطة ستدفع به إلى مسارات متعددة وواسعة تتناسب والتاريخ الثري والتراث الغني لمنطقة الطائف.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:23 PM

جائزة لأفضل دراسة وابتكار عن "الورد الطائفي".. وإعلان مرتقب للشروط

يخصصها المركز التاريخي التابع لـ "الدارة" بهدف دعم واستمرار زراعته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصص مركز تاريخ الطائف بدارة الملك عبدالعزيز، جائزة لأفضل دراسة تاريخية وابتكار يؤديان إلى دعم واستمرار زراعة الورد بالطائف؛ كونه أيقونة تراثية وتاريخاً.

وأوضحت المشرفة على المركز الدكتورة لطيفة العدواني؛ أن الدارة ستعلن قريباً تفاصيل الجائزة المرتبطة بمواعيد المهرجان السنوية، من حيث تعريفها، وشروطها، وطرق الترشح لها.

يُذكر أن مركز تاريخ الطائف دشّن في شهر جمادى الآخرة الماضي موقعه في جامعة الطائف، في تعاون مثالي بين الدارة والجامعة لخدمة تاريخ المنطقة؛ ما يعد نقلة نوعية نشطة ستدفع به إلى مسارات متعددة وواسعة تتناسب والتاريخ الثري والتراث الغني لمنطقة الطائف.

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