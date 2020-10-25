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وزارة الرياضة تعلن لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية

بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة بين المستثمرين

استحدثت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية، والتي تعد الأولى من نوعها، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة بين المستثمرين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس بنية استثمارية قانونية، تحقق أفضل العوائد المالية للأندية فيما يخص استثمارات الرعاية.


وأصدرت الإدارة العامة للاستثمار عدداً من النماذج الاستثمارية "12 نموذجًا"، تسعى من خلالها إلى تأسيس بيئة خصبة للأندية، والمضي قُدُماً بالعجلة الاستثمارية في الرعايات ومرافق ومباني الأراضي المخصصة للأندية، إذ تساهم النماذج في مساعدة الأندية على طرح الفرص الاستثمارية والإجراءات التعاقدية، وحفظ الحقوق ما بين النادي والمستثمر.

كما تدعم اللائحة تطبيق حوكمة الأندية، وتوفير بيئة تحفز المستثمرين على الاستثمار الرياضي وكذلك الأندية، ما ينعكس على الاقتصاد الرياضي في المملكة، ويعطي قيمة للاستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تعلن لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية
سبق

استحدثت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية، والتي تعد الأولى من نوعها، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة بين المستثمرين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس بنية استثمارية قانونية، تحقق أفضل العوائد المالية للأندية فيما يخص استثمارات الرعاية.


وأصدرت الإدارة العامة للاستثمار عدداً من النماذج الاستثمارية "12 نموذجًا"، تسعى من خلالها إلى تأسيس بيئة خصبة للأندية، والمضي قُدُماً بالعجلة الاستثمارية في الرعايات ومرافق ومباني الأراضي المخصصة للأندية، إذ تساهم النماذج في مساعدة الأندية على طرح الفرص الاستثمارية والإجراءات التعاقدية، وحفظ الحقوق ما بين النادي والمستثمر.

كما تدعم اللائحة تطبيق حوكمة الأندية، وتوفير بيئة تحفز المستثمرين على الاستثمار الرياضي وكذلك الأندية، ما ينعكس على الاقتصاد الرياضي في المملكة، ويعطي قيمة للاستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:44 PM

وزارة الرياضة تعلن لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية

بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة بين المستثمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استحدثت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية، والتي تعد الأولى من نوعها، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة بين المستثمرين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس بنية استثمارية قانونية، تحقق أفضل العوائد المالية للأندية فيما يخص استثمارات الرعاية.


وأصدرت الإدارة العامة للاستثمار عدداً من النماذج الاستثمارية "12 نموذجًا"، تسعى من خلالها إلى تأسيس بيئة خصبة للأندية، والمضي قُدُماً بالعجلة الاستثمارية في الرعايات ومرافق ومباني الأراضي المخصصة للأندية، إذ تساهم النماذج في مساعدة الأندية على طرح الفرص الاستثمارية والإجراءات التعاقدية، وحفظ الحقوق ما بين النادي والمستثمر.

كما تدعم اللائحة تطبيق حوكمة الأندية، وتوفير بيئة تحفز المستثمرين على الاستثمار الرياضي وكذلك الأندية، ما ينعكس على الاقتصاد الرياضي في المملكة، ويعطي قيمة للاستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

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