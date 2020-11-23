النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة والرياض.. "911" يستقبل مليونًا و349 ألف اتصال خلال شهر

ضمن مهام المركز للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية (1.349.159) اتصالًا خلال ربيع الأول من العام الجاري 1442هـ، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار عبر أنظمة آلية متطورة.

وفي منطقة الرياض، استقبل المركز (746.587) اتصالًا؛ بينما استقبل في منطقة مكة المكرمة (602.572) اتصالًا، تنوعت بين حوادث مرورية وحرائق والإبلاغ عن بيع ونقل الحطب المحلي، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويقوم على تقديم الخدمة في منطقتي مكة المكرمة والرياض، كوادر بشرية متخصصة من رجال ونساء وبعدة لغات؛ وذلك على مدار 24 ساعة، عبر الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض دشن مؤخرًا، ويخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ويستفيد منه أكثر من (8) ملايين مواطن ومقيم وزائر؛ حيث وحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام "المرور- القوات الخاصة لأمن الطرق- دوريات الأمن"، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفِرَق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء، مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة والرياض.. "911" يستقبل مليونًا و349 ألف اتصال خلال شهر
سبق

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية (1.349.159) اتصالًا خلال ربيع الأول من العام الجاري 1442هـ، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار عبر أنظمة آلية متطورة.

وفي منطقة الرياض، استقبل المركز (746.587) اتصالًا؛ بينما استقبل في منطقة مكة المكرمة (602.572) اتصالًا، تنوعت بين حوادث مرورية وحرائق والإبلاغ عن بيع ونقل الحطب المحلي، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويقوم على تقديم الخدمة في منطقتي مكة المكرمة والرياض، كوادر بشرية متخصصة من رجال ونساء وبعدة لغات؛ وذلك على مدار 24 ساعة، عبر الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض دشن مؤخرًا، ويخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ويستفيد منه أكثر من (8) ملايين مواطن ومقيم وزائر؛ حيث وحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام "المرور- القوات الخاصة لأمن الطرق- دوريات الأمن"، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفِرَق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء، مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:10 PM

مكة والرياض.. "911" يستقبل مليونًا و349 ألف اتصال خلال شهر

ضمن مهام المركز للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
632

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية (1.349.159) اتصالًا خلال ربيع الأول من العام الجاري 1442هـ، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار عبر أنظمة آلية متطورة.

وفي منطقة الرياض، استقبل المركز (746.587) اتصالًا؛ بينما استقبل في منطقة مكة المكرمة (602.572) اتصالًا، تنوعت بين حوادث مرورية وحرائق والإبلاغ عن بيع ونقل الحطب المحلي، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويقوم على تقديم الخدمة في منطقتي مكة المكرمة والرياض، كوادر بشرية متخصصة من رجال ونساء وبعدة لغات؛ وذلك على مدار 24 ساعة، عبر الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض دشن مؤخرًا، ويخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ويستفيد منه أكثر من (8) ملايين مواطن ومقيم وزائر؛ حيث وحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام "المرور- القوات الخاصة لأمن الطرق- دوريات الأمن"، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفِرَق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء، مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,187
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة